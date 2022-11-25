25 ноября 2022, 11:59
Жители Киева раскупили весь хлеб в супермаркетах
«Страна»: киевляне начали массово скупать выпечку, сладкие булочки и готовые сэндвичи
Жители Киева и области опустошили отделы с хлебом и выпечкой в супермаркетах. Об этом сообщило украинское издание «Страна», показав фото пустых прилавков.
В некоторых магазинах вообще не оказалось хлебобулочных изделий, кроме лавашей. По словам продавцов, с 24 ноября жители украинской столицы сметают с полок хлеб, сладкие булочки и готовые сэндвичи.
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В городе также возник ажиотажный спрос на бензин. По данным украинских СМИ, на заправках выстроились длинные очереди. Жители Киева запасаются топливом, чтобы заправить генераторы, так как свет в украинской столице дают по графику.
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Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности переселяться в загородные дома с печным отоплением, скважинами или колодцами.
Жителям Киева будут включать свет на два-три часа в сутки. Кроме того, в городе возникли проблемы с подачей питьевой воды.
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