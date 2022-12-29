Мир 29 декабря 2022, 07:46 Жители Киева предложили останавливать метро в непиковые часы для экономии электричества УНН: киевляне предложили останавливать метро в непиковые часы для экономии электричества Unsplash

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Жители Киева обратились в городскую администрацию с предложением останавливать работу метро в непиковые часы и раздавать сэкономленную электроэнергию потребителям. О петиции сообщило украинское агентство УНН.

Автор указал, что разумнее всего было бы прекращать работу киевского метрополитена с 10:00 до 17:00 (с 11:00 до 18:00 по московскому времени) и в первую очередь электроэнергию должны получить те, у кого нет газовых плит. Составитель петиции напомнил, что в некоторых домах столицы Украины уже больше пяти дней нет света.

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В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электричества, причем уже известно, что они продлятся всю зиму. Заместитель главы городской администрации Петр Пантелеев заявил, что ситуация с энергоснабжением сложная.

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Сегодня украинский Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что свет выключили у политика Алексея Арестовича.

С февраля в стране повредили около 700 объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетики.