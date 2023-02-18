Мир 18 февраля 2023, 09:55 Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света «Страна.ua»: протестующие перекрыли дорогу в одном из районов Киева из-за отключений света РИА «Новости»

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Жители Киева перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке, протестуя против нестабильной подачи электричества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах в социальных сетях люди вышли на проезжую часть и заблокировали движение автомобилей. В некоторых домах, судя по видео, при этом электричество есть.

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Глава энергетической компании Сергей Коваленко заявил, что периодическое отключение света в столице связано с локальными авариями. По его словам, в последнее время в Киеве не было прерываний подачи электричества по графикам.

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В январе компания «Укрэнерго» сообщала, что ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры привели к большому дефициту в энергетической системе страны. Несколько ТЭС оказались выведены из строя.

Российские военные с конца 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, из-за чего в стране практически каждый день объявляют воздушную тревогу.