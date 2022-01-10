Жители Казахстана пожаловались на трудности с покупкой еды из-за проблем с интернетом

Родственники живущих в Казахстане семей не могут с ними связаться из-за отключенного интернета и неработающей сотовой связи. Об этом «360» рассказал знакомый с ситуацией источник.

В редких случайных разговорах люди жалуются на невозможность купить продукты: наличных нет, а снять деньги с карт нереально.

«С Казахстаном до сих пор нет связи. Интернет отключен, телефонная связь тоже не работает. <…> Люди не могут купить продукты, потому что деньги у всех на картах, а терминалы не работают [без интернета]. Школьники сидят по домам», — пояснил источник.

По словам местных жителей, интернет все же включают, но всего на несколько часов. И попасть в этот промежуток, чтобы связаться с родными, крайне непросто.

Интернет и сотовую связь в Казахстане начали отключать из-за массовых беспорядков. С родственниками не получилось связаться у сотен местных жителей. В офлайн сначала ушла Алма-Ата: вечером 2 января в городе перестали работать мобильный интернет и мессенджеры. С 5 января связь пропала по всей стране.