Жители Каракаса провели акцию в поддержку спецоперации РФ на Украине

Жители города Каракас вышли на акцию в поддержку российской специальной военной операции в Венесуэле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Венесуэле.

«Выражаем поддержку ребятам, которые борются с нацизмом и фашизмом на Украине», — заявил один из участников акции.

Акция состоялась 15 марта, участники выстроились в виде буквы Z, которая является неофициальным символом российским вооруженных сил на Украине.

Всего в акции приняли участие около 50 человек, в том числе студенты, выпускники советских ВУЗов и соотечественники.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 21-й день. Президент России Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.