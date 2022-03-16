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    16 марта 2022, 07:45

    Жители Каракаса провели акцию в поддержку спецоперации РФ на Украине

    Посольство РФ: жители Каракаса провели акцию в поддержку спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Жители города Каракас вышли на акцию в поддержку российской специальной военной операции в Венесуэле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Венесуэле.

    «Выражаем поддержку ребятам, которые борются с нацизмом и фашизмом на Украине», — заявил один из участников акции.

    Акция состоялась 15 марта, участники выстроились в виде буквы Z, которая является неофициальным символом российским вооруженных сил на Украине.

    Всего в акции приняли участие около 50 человек, в том числе студенты, выпускники советских ВУЗов и соотечественники.

    Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 21-й день. Президент России Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.