Жители Карабаха захотели воссоединиться с Арменией

По словам общественности, днем жители Карабаха работают, а вечером спускаются в бомбоубежище и молятся о всех тех, кто сейчас находится на границе. По ее мнению, нельзя допустить, чтобы мирных жителей безнаказанно бомбили.

«Сейчас может показаться, что это безнаказанно, но правосудие будет, обязательно будет, и все виновные будут наказаны», — обозначила собеседница информагентства.