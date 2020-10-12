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    12 октября 2020, 22:00

    Жители Карабаха захотели воссоединиться с Арменией

    Артур Блянихов

    Общественный деятель Нагорного Карабаха Кристина Балаян рассказала ИА Nation News о желании жителей региона воссоединиться с Арменией.
    Жители Карабаха захотели воссоединиться с Арменией

    По словам общественности, днем жители Карабаха работают, а вечером спускаются в бомбоубежище и молятся о всех тех, кто сейчас находится на границе. По ее мнению, нельзя допустить, чтобы мирных жителей безнаказанно бомбили.

    «Сейчас может показаться, что это безнаказанно, но правосудие будет, обязательно будет, и все виновные будут наказаны», — обозначила собеседница информагентства.