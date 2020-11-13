Жители Карабаха начали сжигать дома в знак протеста против подписанного соглашения. Видео

Люди в Нагорном Карабахе сжигают собственные дома. Это происходит в тех районах, которые должны по трехстороннему соглашению отойти Азербайджану.

Речь идет о жителях Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского районов. Там живет много армян. Перед тем как покинуть эту территорию, они подожгли свои дома, магазины и другие постройки. Об этом сообщил «Интерфакс». Фото и видео этих событий появились в соцсетях.

По трехстороннему соглашению Агдамский район должны вернуть Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря.

Армения, Азербайджан и Россия несколько дней назад подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого в Армении начались беспорядки. Жители Еревана посчитали договор трех сторон капитуляцией своих властей. В городе продолжаются массовые акции протеста.

Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Сам политик в видеообращении к нации назвал главную причину своего решения. Он заявил, что у Армении не хватило бы сил переломить ситуацию в Нагорном Карабахе.