Жители канадского города выберут ему другое название из-за плохих ассоциаций

Жителям канадского городка Асбест дали право сменить название населенного пункта на более благозвучное. Раньше здесь добывали одноименный минерал, который может вызывать рак.

Асбестом называют ряд тонковолокнистых минералов, которые признали канцерогенными лишь несколько десятков лет назад. С 2005 года его применение было полностью запрещено в Европе, где исследования доказали, что асбест вызывает рак легких.

Как написало издание Travel and Leisure, в канадском городе Асбест, который находится в провинции Квебек, когда-то добывали этот минерал. Добыча уже давно прекращено, но неприятное для жителей название осталось.

Горожанам захотелось сделать имидж города более приятным. Из тысяч предложений Городской совет определил на голосование четыре — Апалон, Феникс, Труа-Лак и Джеффри.

Apalone является видом мягкокожих черепах, которые встречаются в Северной Америке, а Труа-лак — одним из районов Асбеста. С названием Феникс жители связывают надежды с возрождением городка, а фамилию Джеффри носил владелец первого владельца асбестового завода