Жители канадского города выберут ему другое название из-за плохих ассоциаций
Асбестом называют ряд тонковолокнистых минералов, которые признали канцерогенными лишь несколько десятков лет назад. С 2005 года его применение было полностью запрещено в Европе, где исследования доказали, что асбест вызывает рак легких.
Как написало издание Travel and Leisure, в канадском городе Асбест, который находится в провинции Квебек, когда-то добывали этот минерал. Добыча уже давно прекращено, но неприятное для жителей название осталось.
Горожанам захотелось сделать имидж города более приятным. Из тысяч предложений Городской совет определил на голосование четыре — Апалон, Феникс, Труа-Лак и Джеффри.
Apalone является видом мягкокожих черепах, которые встречаются в Северной Америке, а Труа-лак — одним из районов Асбеста. С названием Феникс жители связывают надежды с возрождением городка, а фамилию Джеффри носил владелец первого владельца асбестового завода