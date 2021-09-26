Жители Кабула пожаловались на растущие цены и дефицит лекарств

Неопределенность и хаос после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан*» постепенно переходит в то, что жители Кабула начинают принимать новую реальность и адаптироваться к ней. Горожане рассказывают, что сейчас первоочередной проблемой для них становятся вопросы заработка и возможности закупить необходимые для семей продукты.

Как сообщил корреспондент ТАСС, визуально город может показаться даже спокойнее и безопаснее, чем раньше. Улицы выглядят достаточно оживленными — в основном, благодаря тому, что на дороги выехали такси и небольшие маршрутки. Пока в городе не действует общественный транспорт, и людей массово перевозят частники.

Но водители говорят, что цены на бензин постоянно растут и их работы на данный момент не приносит выгоды. Ситуация на заправках просто не позволяет рассчитывать на какую-то стабильность.

Городские рынки на первый взгляд тоже выглядят полными продуктов, работают частные магазины. Но рост цен ошеломляющий и здесь, потому что многие товары привозятся из Ирана или Пакистана. В стране фиксируется дефицит лекарств, даже таких, как аспирин. Жители говорят, что цены на овощи выросли сразу на 50 процентов, многие крупы найти практически нереально.

Сложности возникают и из-за введенных ограничений на снятие наличных в банках в Кабуле. Деньги можно снимать только в размере не больше 200 долларов в неделю. Однако даже за этой суммой афганцы вынуждены часами стоять в очередях.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в РФ