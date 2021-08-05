Жители Южной Осетии смогут получать российские пенсии

Соглашение России с Южной Осетией о двойном гражданстве даст жителям республики дополнительные социальные гарантии. Они смогут претендовать на российские пенсии, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

По словам главы республики, соглашение двух стран облегчит жизнь жителям Южной Осетии.

«Это серьезное для населения Южной Осетии решение проблемы приобретения гражданства РФ. Это связано и с обеспечением социальной защиты граждан РФ, это и возможности по получению пенсий российских», — процитировал Бибилова ТАСС.

Президент выразил уверенность, что в ближайшее время будут решены все юридические вопросы, касающиеся подписания документа. После этого жители республики смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство. Бибилов подчеркнул, что страна шла к подписанию соглашения с 2008 года, когда Россия признала Южную Осетию.

«Работа о подписании соответствующего межгосударственного соглашения шла все это время. Мы обсуждали данный вопрос в ходе встречи с Владимиром Путиным в 2018 году, и тогда были даны соответствующие поручения министерствам иностранных дел Российской Федерации и Южной Осетии», — сказал глава республики.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией.