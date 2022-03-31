Жители Южной Осетии устроили автопробег в ответ на новость о референдуме по вхождению в состав РФ

Заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что после выборов в республике проведут референдум о вхождении в состав России, вызвало бурную радость среди жителей Цхинвала. По улицам столицы проехали машины с государственными флагами РФ и республики

Президент Южной Осетии заявил, что объединение с Россией — это стратегическая цель республики. Поэтому власти инициируют проведение всех юридических процедур для реализации поставленных планов.

Бибилов отметил, что осетинский народ много лет разделен, но теперь может объединиться в рамках одной страны. Он добавил, что окончательно подготовка завершится после 10 апреля, когда в республике пройдут президентские выборы.

Заместитель главы комиссии по международному сотрудничеству партии «Единая Россия» Андрей Климов отметил, что никаких препятствий для вхождения Южной Осетии в состав России нет. Достаточно соблюсти ряд юридических формальностей.