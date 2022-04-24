Жители Изюма обвинили ВСУ в обстрелах города

Город Изюм в Харьковской области обстреливают представители украинских вооруженных формирований. Об этом РИА «Новости» рассказала местная жительница, сумевшая эвакуироваться.

«Конечно, сейчас там украинцы „лупят“. А россияне… Я жила рядом со штабом российским, ребенку было две недели, потому спасибом им за гуманитарную помощь», — рассказала женщина.

Еще одна жительница Изюма подтвердила данные о том, что город бомбили украинцы.

«По нам украинцы бомбили, украинцы стреляли по Изюму, все время, во все дома. Мы с детьми убежали оттуда. И до сих пор стреляют — украинцы стреляют» — сообщила она.

Ранее сообщалось, что российская сторона эвакуировала многодетные семьи из Харьковской области. Дети и взрослые из Изюма поблагодарили военных России за то, что те два месяца всячески им помогали.

Также стало известно, что Россия доставила более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину с 20 апреля. Кроме того, жители освобожденных украинских территорий получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.