Жители Италии заменяют флаги ЕС на российские триколоры. Видео

Жители Италии поблагодарили Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом. В Сети появился ролик, на котором итальянец снял флаг ЕС и вместо него установил российский триколор. Видео быстро набрало популярность.

Ролик опубликовал в своем Facebook итальянец Фредерико Кане. На кадрах он снял и свернул флаг Евросоюза, который отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса. Из всех европейских стран именно она пострадала больше всего, однако поддержку получила только от России. За это Кане поблагодарил не только страну, но и лично ее президента Владимира Путина.

«Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России» — написал он в описании ролика.

Всего за несколько часов видео набрало более 30 тысяч репостов. Многие сделали другие жители Италии, которые также поблагодарили Россию за помощь и поддержку.

Владимир Путин обещал помочь Италии в борьбе с распространением коронавируса 21 марта. Уже на следующий день Россия направила туда семь военно-транспортных самолетов Ил-76. Они доставили в страну российских военных вирусологов, а также оборудование для диагностики коронавируса и проведения дезинфекции. Кроме того, еще два самолета доставят в Рим российских медиков.

По последним данным, в Италии новым типом коронавируса заразились более 64 тысяч человек. Свыше шести тысяч пациентов скончались.