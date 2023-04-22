Мир 22 апреля 2023, 17:46 Жители Италии начали собирать подписи против отправки оружия на Украину Кампания по сбору подписей против отправки оружия на Украину началась в Италии Flickr

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Жители Италии начали собирать подписи против поставок оружия на Украину. Кампания, поддержанная общественными и культурными деятелями, стартовала по всей стране в субботу, 22 апреля. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

Инициатива по сбору подписей принадлежит комитетам «Будущие поколения» и «Отказ от войны». Организаторы намерены провести референдум по вопросу поставок вооружения Украине. Подписи собирают в специальных пунктах, а также через интернет. Ожидается, что кампания продлится несколько недель.

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Протесты против поставок оружия Украине проходят в разных странах Европы. Люди выходят на многотысячные митинги в Германии, Испании и других странах. В Брюсселе у штаб-квартиры НАТО такое мероприятие прошло в начале апреля, оно состоялось впервые и собрало порядка 50 участников. Митингующие призывали прекратить поставки вооружения ВСУ, а также держали плакаты с обвинениями в разжигании конфликта и с портретами погибших в Донбассе детей.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что украинский конфликт можно урегулировать только путем прямых переговоров. Он призвал Россию и Украину усадить за стол, чтобы страны начали разговаривать друг с другом, написал Nation News.