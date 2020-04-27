Жители Испании выучили песню Виктора Цоя во время карантина

«Я решила что, во время карантина, было бы хорошей идеей научить мою семью, моих друзей и моих соседей русской песне. Как раз у нас много свободного времени! Чтобы петь и танцевать все вместе (даже когда мы не вместе), стараться петь по русски и не думать о карантине или кризисе, и просто хорошо провести время в этой необычной ситуации», — пояснила автор флешмоба.

Видеоролик с песней она опубликовала на Youtube. Нурия признала, что «испанская версия Цоя, может быть, не самая хорошая». Однако добавила, что «делали это с уважением и от всего сердца».

«Имейте виду что мы не русские, мы не говорим по-русски и мы не поем профессионально, это просто маленькое видео чтобы поделиться друг с другом любовью и дружбой!» — заметила испанка.