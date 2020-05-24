Жители Испании выстроились в очереди за бесплатной едой

Испания занимает второе место после Великобритании по количеству зараженных COVID-19 в Европе. Только по официальным данным, работу из-за ограничительных мер потеряли около трех миллионов жителей Испании. В Мадрид регулярно привозят бесплатные наборы еды, чтобы помочь нуждающимся.

Продукты в столицу присылают из многих регионов страны. С начала эпидемии продовольственный банк Мадрида собрал более 1,3 тысячи тонн различного продовольствия, но и этого недостаточно — люди стоят в очередях часами и разбирают все подчистую.

По словам директора по связям с общественностью Испанской федерации продовольственных банков Анхеля Франко, количество нуждающихся побило все рекорды. За два месяца с начала пандемии за помощью обратилось в пять раз больше людей.

«В прошлом году мы помогли 1,1 миллиона человек, в этом году, скорее всего, 1,5 миллиона или даже больше», — рассказал РИА «Новости» Франко.

Правительство объявляло выплаты, но многие их еще не смогли получить, испанские власти сослались на «технические проблемы» из-за большого количества желающих.