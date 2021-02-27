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    27 февраля 2021, 23:04

    Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 млн долларов

    Анастасия Кукова

    Калифорнийский суд рассмотрел коллективный иск жителей штата Иллинойс против компании Facebook и постановил выплатить американцам 650 миллионов долларов. Каждый из 1,6 миллиона жителей региона, подавших иск по поводу использования компанией технологии распознавания лиц, получат не менее 345 долларов.

    Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 млн долларов

    Как сообщила газета Chicago Tribune, первоначально Facebook предложил выплатить 550 миллионов долларов, но суд счел эту сумму недостаточной.

    В апреле 2015 года адвокат Эдельсон подал иск против Facebook в окружной суд округа Кук от имени истца Карло Ликаты. Он утверждал, что техногигант использует в соцсетях функцию распознавания лиц в нарушение закона Иллинойса о конфиденциальности. Постепенно к иску присоединились 1,6 миллионов жителей штата, что составляет примерно 22% населения.

    Из 650 миллионов долларов, которые Facebook согласился выплатить, судья Джеймс Донато выделит 97,5 миллиона долларов на гонорары адвокатам и около 915 тысяч долларов на расходы. Суд также присудил по пять тысяч долларов каждому из трех названных в иске. Остальное равномерно распределить между всеми учениками.

    «В целом урегулирование является серьезной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве», — заявил судья.

    Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram посредством несанкционированного использования фронтальных камер iPhone, когда владелец не пользовался устройством.