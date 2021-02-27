Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 млн долларов

Калифорнийский суд рассмотрел коллективный иск жителей штата Иллинойс против компании Facebook и постановил выплатить американцам 650 миллионов долларов. Каждый из 1,6 миллиона жителей региона, подавших иск по поводу использования компанией технологии распознавания лиц, получат не менее 345 долларов.

Как сообщила газета Chicago Tribune, первоначально Facebook предложил выплатить 550 миллионов долларов, но суд счел эту сумму недостаточной.

В апреле 2015 года адвокат Эдельсон подал иск против Facebook в окружной суд округа Кук от имени истца Карло Ликаты. Он утверждал, что техногигант использует в соцсетях функцию распознавания лиц в нарушение закона Иллинойса о конфиденциальности. Постепенно к иску присоединились 1,6 миллионов жителей штата, что составляет примерно 22% населения.

Из 650 миллионов долларов, которые Facebook согласился выплатить, судья Джеймс Донато выделит 97,5 миллиона долларов на гонорары адвокатам и около 915 тысяч долларов на расходы. Суд также присудил по пять тысяч долларов каждому из трех названных в иске. Остальное равномерно распределить между всеми учениками.

«В целом урегулирование является серьезной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве», — заявил судья.

Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram посредством несанкционированного использования фронтальных камер iPhone, когда владелец не пользовался устройством.