Мир 17 мая 2023, 03:47 Жители Хмельницкого заметили «необъяснимые вещи» после взрыва складов с боеприпасами МК: в Хмельницком после взрыва складов с боеприпасами начали твориться «необъяснимые вещи» YouTube

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Несмотря на заверения властей Хмельницкого, что радиационный фон в городе в порядке, горожане отмечают необычные вещи, которые стали происходить после взрыва складов с боеприпасами. Информацию об этом собрал «Московский комсомолец».

Горожане отметили, что мэр Александр Семчишин на пресс-конференции говорил заученные фразы и как будто с сильной хрипотой. Жители приписали это начальной стадии облучения.

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В соцсетях украинцы активно обсуждали ситуацию, ЦИПсО пришлось чистить комментарии и удалять любые высказывания о радиации. Стало известно, что горожан взволновала внезапная организация очистки водопровода, а также чрезмерная активность коммунальщиков.

Жители также указали на тот факт, что после взрыва на складах на берега Южного Буга находили большое количество мертвой рыбы. Кроме того, из города начали эвакуировать людей. Горожане в смятении, некоторые сравнивают нынешнюю ситуацию с аварией на Чернобыльской АЭС.

Ранее израильский политолог Яков Кедми сообщил, что после взрыва в Хмельницком в польском городе Люблине измерительные приборы зафиксировали резкое повышение уровня радиации.