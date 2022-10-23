Жители Херсонской области начали получать жилищные сертификаты в других регионах | 360°

Мир 23 октября 2022, 14:30 Жители Херсонской области начали получать жилищные сертификаты в других регионах Вице-премьер Хуснуллин: приехавшие из Херсонской области уже получают жилищные сертификаты Telegram-канал Марата Хуснуллина –

Читать 360tv в

Люди, переехавшие из Херсонской области в другие регионы России, уже начали получать жилищные сертификаты. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье», — сообщил Хуснуллин.

Реклама

Он пообещал, что такой механизм для пожелавших переехать продолжат использовать и впредь.

Реклама

Жилищные сертификаты позволят получить квартиру или дом в любом регионе России, причем как на вторичном, так и на первичном рынке. Помимо этого, переселенцам из Херсонской области возместят утраченное имущество. А до покупки постоянного жилья они смогут остаться во временном, которое получат бесплатно.

Накануне стало известно, что Крым начал принимать документы на выплаты и жилищные сертификаты от переехавших из Херсонской области. Выплата единовременная, ее размер — 100 тысяч рублей. Дополнительную информацию по получению помощи готовы предоставить в крымских министерствах труда и соцзащиты и жилищной политики.