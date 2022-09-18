Жители Херсона не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц | 360°

Все новости

Технологии

18 сентября 2022, 05:55

Россиян призвали не соглашаться на некоторые запросы смартфона

Мир

18 сентября 2022, 05:30

Ветеран «Альфы» рассказал о превращении ЦРУ в террористическую структуру

Реклама

Общество

18 сентября 2022, 04:32

Комиссию при переводах между своими счетами через СБП предложили убрать

Мир

18 сентября 2022, 04:01

Жители Херсона не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц

Мир

18 сентября 2022, 03:42

Посольство Украины сочло оскорбительными слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах

Экология

18 сентября 2022, 03:26

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Мир

18 сентября 2022, 02:51

Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян

Спецоперация

18 сентября 2022, 02:25

Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ вблизи села Берестовое

Спорт

18 сентября 2022, 01:58

Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ после матча с «Динамо»

Мир

18 сентября 2022, 04:01

Жители Херсона не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц

ВГА Херсонской области: мирные жители не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц

Читать 360tv в

Мирные жители Херсона и российские военнослужащие не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц в центре города. Об этом сообщили в администрации Херсонской области.

«По информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет», — говорится в Telegram-канале администрации. Там также указано, что городу и его жителям не зафиксировано существенного материального ущерба.

Реклама

Сейчас территория Херсона, как отметили в администрации, полностью контролируется российскими вооруженными силами и правоохранительными органами.

Реклама

Накануне, 17 сентября, в центре Херсона послышалась стрельба из автоматического оружия. Как позже сообщил телеканал «Вести. Крым», в центре города проходила контртеррористическая операция. Российские военные нейтрализовали группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление силовикам.

За день до этого здание городской администрации подверглось атаке со стороны бойцов ВСУ. В тот момент там проходило совещание. Днем 17 сентября число погибших при этой атаке увеличилось до четырех человек — в реанимации умерла еще одна женщина.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама