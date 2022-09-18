Жители Херсона не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц | 360°

Мир 18 сентября 2022, 04:01 Поделиться Telegram

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Viber Жители Херсона не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц ВГА Херсонской области: мирные жители не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц РИА «Новости»

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Мирные жители Херсона и российские военнослужащие не пострадали при ликвидации группы вооруженных лиц в центре города. Об этом сообщили в администрации Херсонской области.

«По информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет», — говорится в Telegram-канале администрации. Там также указано, что городу и его жителям не зафиксировано существенного материального ущерба.

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Сейчас территория Херсона, как отметили в администрации, полностью контролируется российскими вооруженными силами и правоохранительными органами.

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Накануне, 17 сентября, в центре Херсона послышалась стрельба из автоматического оружия. Как позже сообщил телеканал «Вести. Крым», в центре города проходила контртеррористическая операция. Российские военные нейтрализовали группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление силовикам.

За день до этого здание городской администрации подверглось атаке со стороны бойцов ВСУ. В тот момент там проходило совещание. Днем 17 сентября число погибших при этой атаке увеличилось до четырех человек — в реанимации умерла еще одна женщина.

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