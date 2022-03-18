Жители Харьковской области поблагодарили российских военных за гуманитарную помощь

Военнослужащие из России в обход взорванных мостов привезли 100 тонн гуманитарной помощи жителям Чугуевского района Харьковской области. Люди выразили большую благодарность военным.

Среди гумпомощи продукты, медикаменты для больниц, детское питание. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Очень ждали помощи, у всех ведь родственники в Белгородской области. Спасибо за гуманитарный конвой. Неонацисты у нас похозяйничали, а потом вообще отрезали от всех — мосты и дороги повзрывали», — сказали местные жители.

Они попросили привезти им еще лекарства от давления, муку и дрожжи.