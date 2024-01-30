Мир 30 января 2024, 01:16 Жители Харьковской области услышали взрывы Взрывы прогремели в Змиеве в Харьковской области Unsplash

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Серия взрывов прогремела в Змиеве в Харьковской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о прилетах в Змиеве Харьковской области», — уточнило издание.

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По его данным, воздушная тревога звучит не только в регионе, но и на большей части территории страны.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделения ВС России освободили село Табаевка в Харьковской области, а в районе Синьковки российские военные отразили три атаки штурмовых групп двух мехбригад ВСУ. Противник потерял до 30 бойцов, а также две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицы «Мста-Б».

До этого координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что на прошлой неделе российские военные уничтожили более 30 боевиков «Кракена»* и «Русского добровольческого корпуса»** в Харькове. Помимо этого ликвидировали более 100 военных ВСУ в городе Балаклея в Харьковской области.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.

** Запрещенная в России террористическая организация.