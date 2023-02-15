Мир 15 февраля 2023, 19:51 Жители Харьковской области столкнулись с мародерством ВСУ Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил о мародерстве украинских боевиков РИА «Новости»

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Украинские боевики заняли дома жителей Харьковской области, чтобы оборудовать там огневые позиции. Свое поведение они объяснили «помощью армии», но на деле речь идет о простом мародерстве. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что ему уже известно несколько случаев, когда люди остались без крыши над головой по вине украинских боевиков.

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«Украинские нацисты буквально выгоняют людей из своих домов, делают там позиции, <...> у них это называется помощь армии, но у всего цивилизованного мира это называется мародерством», — заявил Ганчев.

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По оценке руководителя после сентябрьской перегруппировки сил в районе Балаклеи и Изюма из Харьковской области уехали около 70 тысяч жителей в Белгородскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край.