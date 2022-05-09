Жители Харьковской области будут праздновать 9 Мая в советских традициях

Жители Харьковской области смогут снова праздновать День Победы в старых, советских традициях. Об этом заявил глава временной гражданской администрации освобожденных территорий региона Виталий Ганчев.

О праздновании 9 Мая Ганчев заговорил во время поздравления ветеранов Купянска. Он заявил, что местные власти постараются приложить максимум усилий для нормализации жизни.

«Сейчас ведется работа в этом направлении. Постараемся, чтобы у вас этот праздник был таким, как наши деды его увековечили. Не будем ломать никаких традиций. Как это должно быть, как это правильно, не по каким-то чьим-то порядкам. У нас есть свои предки, свои традиции», — пообещал глава администрации. Цитату привело РИА «Новости».

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы прошли и в Мариуполе. Там жители города развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Возглавил движение глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Общая площадь полотна составила 2100 метров. Участники акции пронесли георгиевскую ленту по центральным улицам города.