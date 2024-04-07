07 апреля 2024, 01:20
Жители Харькова услышали взрывы
Взрыв прогремел в Харькове
Звуки взрывов прогремели в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
В регионе объявили воздушную тревогу. Также сирена звучит в Днепропетровской области.
Реклама
Ранее стало известно, что взрывы раздались в Одессе. По информации ресурса по оповещению населения, сирены тревоги включили в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.
В пятницу, 5 апреля, в Очакове Николаевской области Украины раздались взрывы. До этого они прозвучали в Одессе, Кировоградской и Николаевской областях страны.
Серия взрывов произошла в Одесской области также 27 марта. Как заявили местные журналисты, летели ракеты Х-22. Администрация региона призвала жителей не выходить из укрытий.
Взрывы
Украина
Харьков
Реклама
Реклама