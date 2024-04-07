Мир 07 апреля 2024, 01:20 Жители Харькова услышали взрывы Взрыв прогремел в Харькове Unsplash

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Звуки взрывов прогремели в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В регионе объявили воздушную тревогу. Также сирена звучит в Днепропетровской области.

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Ранее стало известно, что взрывы раздались в Одессе. По информации ресурса по оповещению населения, сирены тревоги включили в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

В пятницу, 5 апреля, в Очакове Николаевской области Украины раздались взрывы. До этого они прозвучали в Одессе, Кировоградской и Николаевской областях страны.

Серия взрывов произошла в Одесской области также 27 марта. Как заявили местные журналисты, летели ракеты Х-22. Администрация региона призвала жителей не выходить из укрытий.