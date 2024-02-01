Мир 01 февраля 2024, 00:46 Жители Харькова услышали взрыв Взрыв раздался в Харькове на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв прогремел в украинском городе Харькове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове раздался взрыв», — сказано в публикации.

Реклама

В Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Днем ранее о взрывах в Харькове сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Глава Харьковской области Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях, а мэр Игорь Терехов напомнил о соблюдении мер безопасности.

Вчера взрыв прогремел в Снегиревке в Николаевской области Украины после атаки беспилотника.

В ночь на вторник, 30 января, взрывы также услышали взрывы прозвучали в городе Белая Церковь в Киевской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. Жителей призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, не снимать и не фотографировать прилеты.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по Харькову в ночь на 31 января, в результате серьезные повреждения получил Харьковский тракторный завод, в цехах которого ремонтировали военную технику ВСУ. Также ВС РФ поразили здание «Укртелекома», в котором находились «военные и спецслужбисты с большими погонами».