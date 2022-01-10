Жители города в Казахстане раскупили весь хлеб

Жамал Маратова, проживающая в городе Семей Восточно-Казахстанской области, заявила о перебоях с поставками хлеба. Женщина рассказала, что на фоне волнений горожане хаотично скупают продукты первой необходимости. Об этом она сообщила РЕН ТВ.

Жамал рассказала, как 5 января она вместе с подругой пошла прогуляться по проспекту Шакарима, самой большой улице в городе, на которой она живет. И тогда появились слухи, что со стадиона идет четырехтысячная толпа.

«Началась паника, но в целом решили, что это на уровне слухов, и я все-таки вышла», — сообщила она.

Тогда власти уже начали блокировать интернет и мобильные сети. Жамал и ее подруга не могли дозвониться родственникам. По ее словам, связь была только у «Билайна».

После того как во всем Казахстане объявили чрезвычайное положение, девушка оставалась дома. Она вышла в магазин только 8 января, но в ТЦ охранник сказал ей, что через несколько минут они закрываются из-за очередного митинга.

Сейчас этот ТЦ в Семее работает в штатном режиме, но наблюдаются перебои с продуктами. Накануне нигде не было хлеба. По ее словам, сейчас с товарами вроде бы все в порядке.

«Это вот, скорее, относится к тому, что люди начинают хаотично скупать все», — предположила она.

КНБ Казахстана ранее заявил о стабилизации ситуации в стране. В то же время госсекретарь республики Ерлан Карин сообщил о риске повторения террористических атак.

Массовые протесты охватили Казахстан в первых числах января. Митинги начались из-за повышения цен на автомобильный газ, но даже после того, как власти вернули цены на прежний уровень, беспорядки продолжились в ряде городов, основные прошли в Алма-Ате.