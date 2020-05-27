Жители города в Башкирии устроили давку во время распродажи кастрюль — видео
Жители города Белорецк в Башкирии устроили давку из-за кастрюль по 99 рублей. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на соцсети.
Покупатели образовали огромную толпу еще до открытия магазинов. Конечно, ни о какой социальной дистанции не было и речи. После того, как магазин открылся, они дружно ринулись внутрь.
Видео набрало множество комментариев в соцсетях. Пользователи предположили, что раньше эти люди «жили без кастрюль» и удивлялись, как им не стыдно за свое поведение.