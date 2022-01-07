«Северный поток — 2» поддерживают 60% жителей Германии. Такие цифры показал опрос института Infratest dimap для телеканала ARD. Исследование социологов было опубликовано 6 января.

На востоке Германии, согласно результатам опроса, за «Северный поток — 2» выступают 70% населения, отметило РИА «Новости».

В западной части страны проект поддерживают 57% респондентов. Выступают против строительства газопровода 28% опрошенных немцев: 30% на западе и 18% — на востоке страны.

Больше всего противников «Северного потока — 2» среди сторонников партии «зеленые», следует из исследования. Там против проекта выступают 55%, «за» высказались 34% респондента.

Самое большое число сторонников проекта российского газопровода приходится на партию «Альтернатива для Германии». Там в поддержку выступают 86%, против — 8%.

В целом сторонники всех представленных в бундестаге партий, в большинстве своем выступают в поддержку «Северного потока — 2». Исключение составляет лишь партия «зеленых».

Госдеп США выступил против новых санкций, которые рассматривает сенат против проекта российского газопровода, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» предложил принять республиканец Тед Круз. Сенат рассмотрит документ уже на следующей неделе.