Мир 25 декабря 2022, 10:04 Жители Германии выступили против поставок Украине танков Leopard 2 Опрос DPA: жители Германии выступают против поставок танков Leopard 2 для ВСУ РИА «Новости»

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Большинство жителей Германии выступили против поставок Украине боевых танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, который провел социологический институт YouGov по заказу агентства DPA.

Против поставок тяжелой военной техники высказались 45% опрошенных. Лишь 33% проголосовали за. 22% респондентов предпочли воздержаться от ответа.

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Возможность предоставления Украине танков поддерживают только сторонники зеленых. Избиратели других партий выступают против поставок Leopard 2 ВСУ.

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Украина уже давно настаивает на предоставлении ФРГ боевых танков. Но германские власти подчеркивают, что не будут поставлять боевую технику без согласования с союзниками.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обозначил три причины не поставлять танки на Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил неудачный результат переговоров с Германией о поставке танков.