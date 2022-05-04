Жители Германии выступили против поставок оружия на Украину

Все больше жителей Германии выступают против накачки Украины оружием. За месяц их доля увеличилась с 33% до 44%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa для немецких телеканалов RTL и N-tv, передал ТАСС.

Почти каждый второй немец, согласно результатам опроса, полностью отверг поставки оружия Украине. Против военной помощи со стороны Германии выступили 44% респондентов. Таким образом, с прошлого месяца доля противников милитаристской поддержки Украины увеличилась на 11%.

Оружейные поставки Украине поддержали 46% немцев. Хотя еще в начале апреля за предоставление киевскому режиму наступательных и тяжелых вооружений выступали 55% опрошенных.

В том, что украинский кризис можно решить только дипломатическим путем, убеждены большинство (70%) жителей Германии. Обратного мнения, что конфликт на Украине можно разрешить исключительно силовыми методами, придерживаются 24% опрошенных.

Социологическая служба Forsa проводила исследование с 29 апреля по 2 мая. Всего опросили 1004 жителей Германии.