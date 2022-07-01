Жители Германии стали клеить на автомобили стикеры «Европа без Украины»

В Германии появились стикеры для автомобилей с хэштегом #EUwithoutUA («Европа без Украины». Читатели прислали «360» фотографии из Мюнхена.

Источник фото: телеканал «360»

«Похоже, немцы изо всех сил показывают, что Украину они не ждут», — поделилась мнением читательница Елена.

Она отметила, что недавно видела такой хэштег видела в Twitter — его распространяли с «артом про Зеленского».

Источник фото: телеканал «360»

Ранее немецкие интеллектуалы опубликовали в издании Die Zeit призыв к властям своей страны и стран Запада прекратить оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить ее к мирным переговорам с Россией.

Пока их власти помогают Украине, простые жители Германии страдают из-за роста цен на продукты, вызванного санкциями против России. Ограничения также ударили по немецкому бизнесу. Напряженной остается и ситуация с газом: Германия смогла бы полностью продержаться без российского газа всего два с половиной месяца.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что из-за ситуации на Украине весь мир ждет период неопределенности.