Мир 11 декабря 2022, 11:21 Жители Германии разочаровались в ЕС из-за траншей Украине Читатели Die Welt раскритиковали решение ЕС выделить 18 миллиардов евро на помощь Украине РИА «Новости»

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Немцы раскритиковали решение Евросоюза направить помощь Украине в размере 18 миллиардов евро. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились очередным траншем.

В комментариях отметили, что в ЕС отсутствуют всякие принципы, а правящие круги нарушают установленные ими же самими правила.

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Транши Украине назвали растратой налогов и посоветовали «прекрасному мистеру» президенту Украины Владимиру Зеленскому снять деньги со своих счетов и вернуть.

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«„Мистер З“ будет этим очень доволен. Деньги полетят сразу в Панаму», — заявил один из пользователей.

Другой счел Украину бездонной дырой, а третий обратил внимание, что ЕС одалживает деньги стране, которая даже не входит в него.

В субботу, 10 декабря, Совет ЕС утвердил выделение Украине кредита на 18 миллиардов евро. Планируется, что страна получит деньги в 2023 году.