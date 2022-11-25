Мир 25 ноября 2022, 11:09 Жители Германии потребовали срочных переговоров по Украине без Зеленского Читатели Die Welt возмутились требованием Украины предоставить более мощное оружие РИА «Новости»

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Жители Германии опешили после требования Украины у Запада дальнобойного оружия. Читатели Die Welt подвергли жесткой критике такое заявление, написал «Царьград».

Украина потребовала от НАТО более мощное вооружение, чтобы иметь возможность поражать цели на территории России.

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Читатели немецкого издания высказали предположение, что у президента Украины Владимира Зеленского закончились деньги и он хочет пополнить свои личные счета.

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Один из пользователей посоветовал «Мистеру З» использовать свои деньги в Панаме. Другой потребовал немедленных переговоров по вопросу Украины без Зеленского, отметив, что президент явно в них не заинтересован.

В комментариях выразили надежду, что НАТО не ответит на требования украинского лидера.

«Для простоты дела Зеленский должен немедленно потребовать ковровую бомбардировку <…> атомными бомбами», — отметили читатели.

Ранее Зеленский вместо оружия попросил у Запада солярку.