Премьер Баварии потребовал предоставить городам Германии системы ПВО для защиты | 360°

Мир 16 октября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

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Viber Премьер Баварии потребовал предоставить городам Германии системы ПВО для защиты Премьер Баварии Зедер призвал не оставлять без защиты небо ФРГ Википедия

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Украина получила от Германии современную систему ПВО IRIS-T SLM, которая не использовалась силами бундесвера, заявил лидер ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер в интервью изданию Bild am Sonntag. Он призвал не оставлять страну без «защитного зонтика».

«Мы должны установить ракетные и противовоздушные системы для немецких городов», — сказал Зедер.

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Он отметил, что недостаточно защитить партнеров, нужно позаботиться и о собственной безопасности.

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Германия уже поставила на Украину первую современную систему ПВО IRIS-T SLM. Еще три намечено поставить в 2023. Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на передаче ВСУ новых систем ПВО от западных стран. По его словам, украинские военные имеют на вооружении только 10 процентов от нужного количества систем противовоздушной обороны (ПВО).

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