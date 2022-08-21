Высокий уровень инфляции принуждает примерно 60% немцев тратить все свои средства на текущие расходы и отказаться от сбережений. Об этом газете Die Welt заявил глава Немецкой ассоциации сберегательных банков Гельмут Шлевайс.

По его словам, до 60% домохозяйств вынуждены тратить весь свои доход на проживание.

«Они больше не в состоянии делать сбережения. Примерно 24 из 40 миллионов домохозяйств затронет нынешняя экономическая ситуация, а это около 60%», — заявил он.

Глава ассоциации германских кооперативных банков Андреас Мартин добавил, что обесценивание денег серьезно сократило возможности немцев делать вклады, однако многие все равно обладают финансовой свободой.

«У них остались деньги, сэкономленные во время пандемии коронавируса, которые негде было тратить», — заявил он.

Ранее читатели Die Welt раскритиковали предложение премьера Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана обтираться влажной тряпкой вместо полноценного душа и отапливать только одну комнату в жилье.