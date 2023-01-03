Мир 03 января 2023, 02:39 Жители Германии начали опасаться за свое благосостояние Die Welt: жителей Германии охватил пессимизм и опасения за свое благосостояние Pxhere

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Немцев охватил пессимизм и опасения за свое благосостояние. Об этом говорится в статье немецкой газеты Die Welt. В своем материале журналисты ссылаются на данные исследования потребительского доверия, которое провела консалтинговая фирма EY.

Жители Германии стали активнее экономить из-за растущих расходов на электроэнергию. Как отмечается в исследовании, огромное давление на людей сейчас оказывают инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни.

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Почти каждый четвертый из тысячи опрошенных оценивает свое текущее финансовое положение в более негативном ключе, нежели прежде. С пессимизмом в будущее смотрят по меньшей мере 56% немцев.

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«И, похоже, улучшений не предвидится», — отмечается в статье.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину, невзирая на последствия. Жителей страны он призвал продолжать экономить электроэнергию и заявил, что Германия добьется независимости от газа из России. Читатели газеты раскритиковали такое заявление. Они обвинили политика в пустых обещаниях и призвали уйти в отставку.