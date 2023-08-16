Мир 16 августа 2023, 09:37 Жители Гавайев пожаловались на недостаточное внимание со стороны администрации Байдена Reuters: на Гавайях пожаловались на недостаточное внимание властей США к пожарам White House

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Жители острова Мауи на Гавайях, где сейчас бушуют лесные пожары, оказались недовольны работой администрации действующего президента США Джо Байдена. Они считают, что власти недостаточно им помогают. Об этом написало агентство Reuters.

Люди, по данным агентства, заявили, что в городах сейчас происходит хаос. Местным жителям нужны припасы, и чувствуется недостаток рабочей силы. Американцы призвали власти создать «эффективный план по распределению необходимых вещей».

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Только через неделю у людей появилось ощущение, что правительство им помогает, отметило агентство. Однако местные все еще сами занимаются вопросами поиска жилья для пострадавших.

Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин выразила мнение, что Байден отдает миллиарды на помощь Украине, но не может оказать поддержку пострадавшим на Гавайях. Лесные пожары начались на Мауи на прошлой неделе — 9 августа. По информации CNN, погибли 106 человек.