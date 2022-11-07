Жители ФРГ признались в страхе перед финансовыми трудностями зимой | 360°

Мир 07 ноября 2022, 09:54 Жители ФРГ признались в страхе перед финансовыми трудностями зимой Опрос INSA: 50% жителей ФРГ боятся финансовых трудностей этой зимой РИА "Новости"

Читать 360tv в

Половина участников опроса социологического института INSA, проведенного среди жителей Германии, полагает, что экономическая помощь, которую им пообещали власти на фоне энергетического кризиса, не поможет пережить зиму, сообщила газета Bild am Sonntag. Респонденты выразили уверенность, что столкнутся с финансовыми трудностями.

Около 36% участников опроса сообщили, что действия, которые предпринимает правительство, все же помогут преодолеть трудности в зимний период.

Реклама

Издание отметило, что для многих жителей Германии энергетический кризис превратился в вопрос выживания. Так, 28% опрошенных признались, что не смогут оплачивать электроэнергию этой зимой. Вместе с тем 58% респондентов заявили, что смогут с этим справиться.

Реклама

Из-за падения уровня жизни каждый третий не может позволить себе купить подарки на Рождество, уточнили авторы исследования. У 31% опрошенных нет денег на подарки для близких. В то же время 46% жителей ФРГ сообщили, что имеют средства, чтобы все-таки купить их.

На фоне кризиса 23% респондентов боятся лишиться работы. А 67% выразили уверенность, что ситуация в энергетике и рост цен на товары никак не отразятся на их занятости.

Bild am Sonntag не уточнила, какое количество людей принимало участие в этом соцопросе.