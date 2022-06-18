Жители Франции назвали позицию Путина по членству Украины в ЕC ударом ниже пояса

Читатели французского издания Le Figaro оценили продуманность действий российского президента Владимира Путина относительно Украины и вступления этой страны в ЕС. Они оставили соответствующие комментарии под публикацией, в которой журналисты освещали вступление главы РФ на ПМЭФ-2022.

В своей речи Путин напомнил, что ЕС не является военной организацией. Поэтому решение о членстве Украины в Евросоюз оставили на усмотрение местных властей.

Один из читателей издания сказал, что такой кандидат на вступление в ЕС станет обременением для Европы.

«Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины», — написал Tiesse di hoye.

Другой комментатор с ником Ludwig3 предположил, что подобный шаг разорит ЕС и сделает его нежизнеспособным. Пользователь Michel Bouchardy и вовсе удивился действиям президента Франции Эммануэля Макрона. Комментатор выразил недоумение, почему глава европейской страны решил напугать Путина вступлением Украины в Евросоюз.