Мир 03 января 2023, 05:16 Жители Франции предрекли Зеленскому падение Одессы Читатели Le Figaro усомнились в шансах Украины на победу и предрекли падение Одессы freepik

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Читатели французской газеты Le Figaro со скептицизмом прокомментировали материал, в котором анализируются сценарии возможного контрнаступления Украины.

Автор статьи пишет о «решительном настрое» ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные операции, а также о подготовке нового контрнаступления.

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«Другой, более реалистичный сценарий — следующим русским городом станет Одесса <…>Таким образом, петля замкнется, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Черному морю!» — поделился своим мнением пользователь под ником Patin-couffin.

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Другой юзер под ником Dedale заметил, что анализ карты боевых действий говорит «уж точно не о том, что Украина побеждает».

«Украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет», — прокомментировал материал еще один пользователь.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ смогли занять новые выгодные рубежи на Донецком направлении после поражения подразделений 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.