03 января 2023, 05:16
Жители Франции предрекли Зеленскому падение Одессы
Читатели Le Figaro усомнились в шансах Украины на победу и предрекли падение Одессы
Читатели французской газеты Le Figaro со скептицизмом прокомментировали материал, в котором анализируются сценарии возможного контрнаступления Украины.
Автор статьи пишет о «решительном настрое» ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные операции, а также о подготовке нового контрнаступления.
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«Другой, более реалистичный сценарий — следующим русским городом станет Одесса <…>Таким образом, петля замкнется, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Черному морю!» — поделился своим мнением пользователь под ником Patin-couffin.
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Другой юзер под ником Dedale заметил, что анализ карты боевых действий говорит «уж точно не о том, что Украина побеждает».
«Украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет», — прокомментировал материал еще один пользователь.
Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ смогли занять новые выгодные рубежи на Донецком направлении после поражения подразделений 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Одесса
Украина
Франция
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