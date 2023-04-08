Мир 08 апреля 2023, 15:55 Жители Финляндии призвали закрыть консульство России Жители Финляндии начали сбор подписей за закрытие консульства России на Аландских островах piqsels

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В Финляндии стартовал сбор подписей сторонников закрытия российского консульства на Аландских островах. Документ опубликовали на местном сайте гражданских инициатив, в его поддержку выступили более восьми тысяч граждан.

«Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, это консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», — отметили авторы инициативы.

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С предложением о закрытии российской дипмиссии выступили еще в начале недели, но после освещения идеи в СМИ финны стали активнее высказываться в ее поддержку. Днем 8 апреля по состоянию на 15:30 по московскому времени инициативу одобрили 8120 человек.

Один из инициаторов — экс-глава военной разведки Пекка Товери в интервью газете Hufvudstadsbladet назвал консульство на Аландских островах «историческим пережитком». Он призвал скорее закрыть диппредставительство.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Республика стала 31-м членом Североатлантического альянса. Поздравления в адрес страны направил госсекретарь США Энтони Блинкен.