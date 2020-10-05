Жители Еревана собирают помощь для семей из Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь Российского центра науки и культуры в Ереване Елена Шуваева-Петросян со слов руководителя русской общины Степанакерта рассказала, что несколько жен армянских военных из-за систематических бомбежек перебрались в Ереван. Потом в город начали приезжать армянки с детьми. В каждой из этих семей от трех до шести детей.

«Мы объявили в Facebook сбор помощи. Список пополняется ежедневно. Люди друг другу перебрасывают списки, собирают помощь. Есть даже пакеты, которые подписаны — адресно для семьи», — поделилась волонтер.