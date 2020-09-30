Жители Еревана организовали стихийные пункты гуманитарной помощи

Лилия Захаренко, один из организаторов акции, рассказала, что идея появилась неожиданно. Изначально повесили плакат, а чуть позже к акции присоединилось большое количество неравнодушных.

Солдатам там не нужна одежда или еда — люди собирают товары, чтобы поднять военнослужащим боевой дух.

«Я хочу обратиться к матерям, у нас сейчас много работы! Если наши дети там, на границе, это не значит, что мы должны лить слезы. Нет, мы должны передать им нашу любовь, наш дух! Если мы тут будем плакать и причитать, мы им этим не поможем!» — заявила одна из участниц мероприятия Анна Варданян.