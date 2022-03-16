Жители двух районов Донецка остались без холодной воды

Петровский водоузел в Донецке оказался обесточен. Информацию об этом предоставило предприятие «Вода Донбасса», сообщил глава местной администрации Алексей Кулемзин.

По его данным, в результате без холодного водоснабжения остались микрорайон Текстильщик Кировского района и Петровский район Донецка. Причины аварийной ситуации выясняются, уточнил он.

В Telegram Кулемзин также опубликовал график подвоза воды на 16 марта для жителей Кировского, Куйбышевского и Ленинского районов города.

В Кировском районе воду подвезут на улицу Куприна, к ТК «Обжора» — с 10:00 до 16:00, с 10:00 до 12:00 — к дому 77 на Ленинском проспекте, с 12:00 до 16:00 — к дому 18 на Уральской улице.

В Куйбышевском районе подвоз воды с 10:00 до 16:00 будет к дому 16 по Софийской улице, с 10:00 до 16:00 — к дому 7 на улице Шахтерской Славы, с 10:00 до 16:00 — к домам 1, 2 и 5 на улице Фомина.

В Ленинском районе подвоз воды будет с 10:00 до 16:00 по трем адресам: улица Ионова, 20, улица Полководческая, 10, и улица Буковинская, 2а.