Жители Донбасса рассказали о призыве мужчин на службу

Военный комиссариат ДНР проводит мобилизацию запасников, а в ЛНР на службу забирают всех мужчин, которые подходят по возрасту. Как рассказали «360» жители двух самопровозглашенных республик, на службу забирают мужчин прямо с улиц.

«Сегодня весь день по городу ездили машины и заворачивали мужчин в армию. Оцепили центральный рынок и всех мужчин сажали, которые подходят для службы», — заявил один из жителей Луганска.

Он пояснил, что мужчин забирают в ополчение на двухнедельное обучение. Но люди боятся, что в случае войны они уже не вернутся домой.

«У нас уже повестки вручают врачам и так далее. МЧС мобилизованы», — сказал житель Донецка.

Информацию о мобилизации воинов запаса распространил Военный комиссариат ДНР.

«На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины стать на защиту своего дома и отечества», — сказано в сообщении.

Также житель Луганска заснял на видео обстрелы города. На кадром слышен звук разрывающегося снаряда.

Сейчас в Донбассе продолжается эвакуация населения в Россию. Людей вывозят в Ростовскую область и другие российские регионы. Для беженцев подготовили пункты временного размещения.