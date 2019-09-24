Жители Донбасса подали почти 90 тысяч заявлений на российское гражданство

Украинцам упростили выдачу вида на жительство в России Подробнее

«С начала реализации указа президента… принято более 87 тысяч заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в отношении 49 тысяч человек приняты решения о приеме в гражданство», — сообщили в МВД.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа желающих получить гражданство России. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин отметил, что такие показатели демонстрируют желание жителей ДНР и ЛНР связать будущее своих семей с Россией.

Политолог Юрий Светов уверен, что российское гражданство дает им гарантию дополнительной защиты. По его словам, такое желание обусловлено неопределенностью украинских властей. Они не понимают, выполнят ли они Минские соглашения, как реализуют формулу Штайнмайера.

Между тем выдача российских паспортов призвана решить гуманитарные проблемы населения региона и не направлена на создание каких-либо проблем Киеву.