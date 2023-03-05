Мир 05 марта 2023, 14:16 Жители Днепропетровской области услышали звуки взрывов Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине РИА «Новости»

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В Синельниковском районе Днепропетровской области прогремели взрывы. Сработала система ПВО, сообщил украинский Telegram-канал «Зеркало недели».

«Взрывы на Днепропетровщине, Синельниковский район. Предварительно, работает украинская система ПВО», — заявила администрация канала.

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В 11:17 объявили воздушную тревогу и посоветовали жителям пройти в укрытия, а спустя полчаса отменили особый режим.

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Украинские войска 5 марта обстреляли Волноваху в ДНР. Они выпустили из населенного пункта Богатырь две ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в воскресенье подвергли обстрелу Петровский и Киевский районы Донецка, Владимировку, Никольское, Никитовский район Горловки и населенные пункты в районе Ясиноватой.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации огня, Вооруженные силы Украины использовали для ударов артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров и реактивные снаряды.