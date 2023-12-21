Мир 21 декабря 2023, 00:23 Жители Черкасской области Украины услышали взрывы Взрывы прогремели в Черкасской области Украины РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Черкасской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна».

По информации журналистов, взрывы услышали жители севера региона. Официального подтверждения этих данных пока нет.

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В Черкасской области объявили воздушную тревогу. Всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее взрывы раздались в Сумской области на севере Украины. Там, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Перед этим сирены включали в Киеве и 10 областях Украины.