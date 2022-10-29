Жители Чехии устроили акцию протеста с призывом провести переговоры с Россией по газу | 360°

29 октября 2022, 04:03
Жители Чехии устроили акцию протеста с призывом провести переговоры с Россией по газу
Prague Morning: чехи устроили акцию протеста с призывом провести переговоры с Россией
Жители Чехии вышли на улицы и устроили протестную акцию, призывая провести переговоры с Россией по поставкам газа. О проведении демонстрации сообщило издание Prague Morning.
«Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы», — заявил авторы статьи.
Реклама
Участники акции собрались на главной площади Праги. Среди них были представитель крайне правых политических движений, а также коммунистической партии и радикально настроенные жители страны.
Реклама
«Это новое национальное возрождение, и его цель — сделать Чешскую Республику независимой», — пояснил организатор мероприятия Ладислав Врабель.
Согласно информации правоохранителей, на демонстрацию пришли несколько десятков тысяч человек. Протестующие принесли с собой чешские флаги и плакаты с призывами выйти из Евросоюза и НАТО. Многие на площади кричали «В отставку». Аналогичная акция проходила в тот день в городе Брно.
Чехия
Газ
Россия
Реклама
Реклама